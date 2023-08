Begin je weekend in Nieuw-Wehl in de modder en tussen de strobalen

MET VIDEO Chiel Meekes opent partij­groot­han­del in oude Phi­lips-pand Winters­wijk: ‘Handel gaat de hele wereld over’

In de hallen waar eerst de lichtarmaturen van Philips in elkaar werden gezet, staan nu stellingen zover het oog reikt. Chiel Meekes en zijn compagnon Jesse Giesen openen maandag hun partijgroothandel in Winterswijk.