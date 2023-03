Beste schoenmaker van het land zit in Doetinchem: ‘Door tijdgeest denken mensen sneller aan repareren’

Veens aan de Nieuwstad in hartje Doetinchem is verkozen tot de beste schoenmakerij van het land. ,,De kroon op ons werk”, zegt Richard Veens (37), die samen met zijn vrouw Nicole de zaak 6,5 jaar geleden overnam.

,,Het mooiste vind ik dat we door klanten zijn genomineerd”, zegt Veens, die woont in Didam. ,,Een vakjury kwam vervolgens onaangekondigd op bezoek. Dolblij waren we al toen we bij de laatste drie zaten. Nu we als de beste zijn verkozen ben ik héél trots.”

Uitstervend beroep of toch niet?

Ooit had bijna elk dorp zijn eigen schoenmakerij, nu lijkt het een uitstervende branche. Veens (voorheen Heutinck) is de laatste schoenmakerij in de binnenstad van Doetinchem. De een na laatste, aan de Waterstraat, stopte kort voor corona.

,,De branche heeft een wat oubollig imago, waar het van af wil”, zegt Veens. ,,Als ambassadeurs – want dat zijn we nu we de titel hebben – willen we de schoenmakerij op de kaart zetten. De branche heeft het moeilijk, er is weinig aanwas van nieuwe schoenmakers. Tegelijkertijd zit de tijdgeest mee. Duurzaamheid staat meer voorop en zet mensen in onze wegwerpmaatschappij aan het denken. Een reparatie is soms de moeite waard.”

Veens heeft wat dat betreft een naam hoog te houden en bezorgt menig paar schoenen een tweede leven. ,,Ook sneakers repareren we”, zegt Veens, die eveneens een sleutelservice heeft.

Zaterdaghulpje

Veens rolde bij toeval in de schoenmakerijbranche. De Didammer deed na de havo een hbo-opleiding in de ICT.

,,Maar hele dagen binnen zitten is niet mijn ding”, zegt Veens, die destijds als zaterdaghulp werkte bij een schoenmaker in Gendt in de Betuwe. ,,Die schoenmaker had niet genoeg werk voor een volle baan, zodat ik gaandeweg de andere halve dag bij Heutinck in Doetinchem ging werken. Later werd dat fulltime. Voor mij de perfecte opleiding.”

Vijf mensen werken bij Veens

Behalve Veens en zijn vrouw Nicole werken er nog twee fulltimers en een parttimer in de winkel aan de Nieuwstad. Veens: ,,De meeste schoenmakerijen zijn bedrijfjes met een of twee personen. Dat wij groter zijn, heeft ook bijgedragen aan het krijgen van de prijs.”

Veens was genomineerd samen met schoenmakerijen uit Veenendaal en Vlijmen.

