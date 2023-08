Bart en Alma bouwen ‘zwevende doos’ ín monumenta­le schuur waar ze gaan wonen: 'Het is niet alledaags’

Een heel groot cadeau noemen ze het. Bart Blokhuis (58) en zijn vrouw Alma (57) trekken deze week in hun ‘doos-in-dooswoning’. De twee hebben een ‘zwevende doos’ met alle faciliteiten van een moderne woning gemaakt in een oude, monumentale schuur. ,,Dit is zo’n fantastische plek.”