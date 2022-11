Bewoners Smelterijstraat weer bij Raad van State om overlast buurbedrijf

MET VIDEO Doetinchem­se Sinter­klaas­in­tocht als vanouds, wel op andere locatie: ‘Op deze manier zijn we zeker toekomstbe­sten­dig’

DOETINCHEM - Voor het eerst sinds corona kwam de Sint weer op ouderwetse manier aan in Doetinchem. Duizenden kinderen stonden zaterdag verwachtingsvol te wachten op de Bleek. Nadat de goedheiligman per boot was gearriveerd, had de stoet voor het eerst het plein voor het stadhuis als eindbestemming.

13 november