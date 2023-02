Bij massale politieactie opgepakte Doetinchemmers voorlopig in de cel: vijftal lijkt elkaar te kennen

update | met video Seksbe­drijf lijkt link tussen invallen gemaskerde agenten bij motorzaak en in rijtjes­huis Doetinchem

Agenten met bivakmutsen en mondmaskers op hebben vrijdag een inval gedaan bij een bedrijf aan de Varsseveldseweg in Doetinchem. Op het terrein lopen sinds 7.00 uur tien tot twintig agenten rond. Elders in de stad is de politie een woonhuis binnengevallen.

3 februari