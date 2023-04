Bijen in Doetinchem: op deze kaart check je het aantal bijensoorten

Theater Na de Dam in Almelo: als een familiege­heim uit de oorlog na jaren aan het licht komt

Het is traditie op 4 mei: eerst twee minuten stilte op de Dam, een uur later bezinning in het theater. Dit jaar zijn er 130 Theater Na de Dam-voorstellingen te zien die verband houden met de Tweede Wereldoorlog. Zoals ‘HannaH’ met actrice Jette van der Meij in Hof 88 in Almelo.