Boeren en burgers mogen weer water uit sloten en vijvers halen: ‘Genoeg regen gevallen’

Laat het maar lekker regenen, vinden de boeren: ‘Als een sloot vol is, zijn we blij’

De opheffing van het verbod zat er al even aan te komen. En eigenlijk leek het met name de afgelopen weken een vreemd verbod, dat je geen water uit de sloten mocht halen.



Dat verbod gold sinds deze zomer omdat er veel te weinig regen viel. Daardoor kwam de grondwaterstand in grote delen van de Achterhoek en Liemers veel te laag te staan. Met andere woorden: het was kurkdroog. ,,Het moet maanden lang miezeren als we die grondwaterstand willen herstellen”, zei een bezorgde woordvoerder van het waterschap in het najaar.