Boumans herkent kritiek dat ‘de regio’ stelselmatig is verwaarloosd: ‘Daar loop ik al jaren tegenaan’

‘Schrikba­ren­de’ conclusies in zeer kritisch advies: Den Haag heeft ‘de regio’ stelselma­tig verwaar­loosd

De landelijke overheid heeft achtergebleven regio's in het land de laatste decennia stelselmatig verwaarloosd. Dat heeft geleid tot niet te rechtvaardigen verschillen en kan de Nederlandse democratie ondermijnen. Dat stellen drie adviesraden van de overheid in een gezamenlijk advies dat maandagmiddag in Veenhuizen werd overhandigd aan minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken.