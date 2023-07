Geen gebrek aan decibellen, maar een tip voor Braamt en Varsseveld: boek een werkvakantie naar Schotland

‘Beetje emotioneel bij het horen van de opbrengst’: Rommel­markt met rennende mensen groot succes

Het doel was het jaarsalaris van de dirigent bijeen te halen met de jaarlijkse rommelmarkt. Dat is gelukt. ,,Het was een topdag”, zegt Feike Peters namens Drumfanfare St. Martinus uit Greffelkamp. ,,Nooit eerder is er zoveel opgehaald als tijdens deze editie.”