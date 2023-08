Jongeren die alleen nog maar parttime willen werken: gelijk hebben ze

Uit in de regio Klassiek in mediterra­ne sferen op de mooiste plekjes in Twente

Divers, kleurrijk, verwarmend en vernieuwend. Meer dan vier goede ingrediënten heb je niet nodig voor een muzikale ontdekkingstocht langs de Middellandse Zee. Dat je vooraf geen 1500 kilometer hoeft te reizen voor zo’n trip is een meevaller. Op naar Twente, dat is de komende dagen (19-27 augustus) the place to be! Hier staat de 19de editie van het Stiftfestival in het teken van A Mediterranean Voyage, de reis langs een rijke geschiedenis en vele muziekklanken, van Cádiz tot Caïro en van Turkije tot Sicilië.