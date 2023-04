Broer en zus botsen op elkaar • Gordon en Gavin gaan uit elkaar • Spookhuis staat al twintig jaar leeg

Drugsgrond in natuurge­bied nog steeds vies, derde afgraving is noodzake­lijk

Er moet nóg meer vervuilde grond worden afgegraven in het Zwarte Veen bij Varsseveld dan al gedacht, nadat criminelen er vloeibaar drugsafval in de grond hebben laten lopen. Er zijn al twee schoonmaakrondes geweest waarbij zo’n dertig kuub grond is afgegraven, maar dat blijkt niet genoeg.