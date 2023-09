Bronckhorst zoekt een nieuwe jeugdburgemeester

met video Achterhoek probeert kanker de wereld uit te zwemmen; meer dan 4 ton naar goede doel

Met een record aantal deelnemers (421) én een recordbedrag voor het goede doel (401.323 euro) kende het evenement Swim to Fight Cancer Achterhoek zondag zijn gelijken niet. Voor Margot Verhagen is er geen beter moment om de organisatie over te dragen.