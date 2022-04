Burgemeester Mark Boumans: ‘Digitale criminelen doen zich voor als mij’

video The Passion ‘gaat heel Doetinchem overnemen’: ‘Het is een eindje rijden, maar wát een fantasti­sche plek’

DOETINCHEM - ,,We gaan de héle stad overnemen”, zegt Soy Kroon, de acteur die als Jezus de hoofdrol speelt in The Passion, het live-tv-spektakel dat zich donderdag 14 april voltrekt in hartje Doetinchem.

