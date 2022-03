CDA-er Jaco Geurts informateur Doetinchemse raad waar eerste FvD-debatje doodbloedt

DOETINCHEM - Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA) is benoemd als informateur voor de vorming van een gemeenteraadscoalitie in Doetinchem. Dat is deze donderdagavond bekendgemaakt tijdens een duidingsraad.

Een eerste FvD-debatje - Lambert van Meijeren maakt zijn entree namens de partij met één zetel - bloedde vooralsnog dood.

Het CDA heeft met lijsttrekker Jeroen Berends in Doetinchem het voortouw genomen voor de vorming van een nieuwe coalitie. Die partij werd namelijk de grootste met vijf van de beschikbare 31 zetels. In totaal komen elf partijen in de Doetinchemse gemeenteraad. Berends: ,,Geurts kent de Achterhoek goed.”

Nu vormen vijf partijen nog de coalitie en doen dat al sinds 2014: CDA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie-SGP met 19 zetels. Na de verkiezingen blijven daar slecht 15 zetels van over, zodat er een andere coalitie moet komen.

‘In elk geval een lokale partij in coalitie’

Ans Putman (PvLM) en Patrick Moors (GemeenteBelangen) zijn de grote winnaars. Alsof het zo was afgesproken brachten beiden ook hetzelfde punt in: ,,De nieuwe coalitie moet in elk geval één lokale partij krijgen.”

Even leek er met de komst van Van Meijeren (FvD) direct ruimte voor een stevig debat. Zeker omdat Maarten op de Weegh (PvdA) op voorhand samenwerking met de partij uitsluit: ,,Ik heb met u gesproken, meneer Van Meijeren en vind u een aardige, welbespraakte man. Maar in de campagne werd duidelijk dat FvD mensen uitsluit en racisme bezigt. Dat gaat voor ons een streep over.”

Confrontatie zoeken

Jasper Knipping (SP) leek de confrontatie te zoeken door te zeggen: ,,In de campagne werd onder meer gesteld door FvD dat de overheid volksvijand nummer 1 is. Ok, het kabinet heeft fouten gemaakt bij bijvoorbeeld de toeslagenaffaire, maar de overheid is geen volksvijand nummer een. We willen dus weten of de FvD daar afstand van neemt.”

Tot dat afstand nemen kwam het niet. Van Meijeren zei zich met een zetel geen illusie te maken toe te treden tot de coalitie, dus tot die samenwerking zou het niet komen. ,,Maar dat PvdA en SP op voorhand zeggen niet met de FvD samen te werken, vind ik jammer", zei Van Meijeren.

Waarop Op de Weegh zijn standpunt afzwakte en duidelijk maakte dat buiten een samenwerking in de coalitie de deur open staat voor FvD, bij goede ideeën. Knipping ging er verder helemaal niet meer op in.