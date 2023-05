Chauffeur zonder rijbewijs en met drank op klemgereden in centrum Doetinchem door politie

Montfer­land krijgt zeven herden­kings­bo­men als aandenken aan coronatijd

In zeven Montferlandse dorpen worden de komende jaren speciale herdenkingsbomen geplant als aandenken aan de coronatijd. Inwoners van de dorpen is gevraagd of er behoefte is aan zo’n herdenkingsboom. In zeven dorpen is daarop positief geantwoord.