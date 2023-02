Crowdfunding voor laatste reis van in Westendorp verongelukte 17-jarige: ‘Op weg naar haar papa’

Glitter­pumps en een privékap­per: Daisy (33) is de eerste gekozen prinses carnaval van Knor en Knalpot in Giesbeek

,,Hè shit! Mijn biertje staat nog op de bar en ik moet mijn boeketje bloemen nog hebben", zegt Daisy Stavast (33) even na 12.00 uur met een grote lach. Ze moet haasten, want ze had al in de feestzaal bij Het Hof van Giesbeek moeten zijn voor haar eerste officiële taak als prinses carnaval van Giesbeek.