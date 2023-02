Crowdfunding voor laatste reis van in Westendorp verongelukte Nanouk (17): ‘Op weg naar haar papa’

Oude Helenakerk in Aalten houdt kerkdienst in het dialect: ‘Door het dialect meer diepgang en emotie in de tekst. Het komt wat meer binnen’

Kerkgangers in Aalten werden zondagavond in de Oude Helenkerk getrakteerd op een speciale kerkdienst. Niet in het gebruikelijk algemeen beschaafd Nederlands (ABN), maar in het Achterhoeks.