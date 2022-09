Dat is schrikken: na bezoekje aan kleindochter staat magnetron in brand

met video Advocaat moeder omgebrach­te baby Sem opgelucht: ‘Ze wil nu rust en met familie herenigd worden’

DOETINCHEM - Het is terecht dat de 39-jarige vrouw uit Doetinchem, die de moeder is van de in 2006 omgebrachte baby Sem Vijverberg, wordt vrijgelaten. Dat zegt haar advocaat Petra Breukink in reactie op de beslissing van het Openbaar Ministerie (OM). De vrouw geldt wel nog als verdachte, volgens bronnen ziet justitie haar als degene die betrokken is bij de dood van baby Sem.

23 september