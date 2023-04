De dekselse Pier kiest voor forse ingrepen én hij staat nog recht overeind

Bronck­horst gaat meer Oekraïense vluchtelin­gen opvangen; extra plekken in Hengelo en Vierakker

Bronckhorst gaat de komende tijd meer Oekraïners opvangen. In Vierakker en Hengelo komen er extra plekken bij. Hierdoor kunnen er straks in totaal tweehonderd oorlogsvluchtelingen terecht. Dat is wat het Rijk ook van de gemeente Bronckhorst verwacht.