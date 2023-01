De Graafschap mist Önal tegen Almere City: ‘Dit wordt een behoorlijke uitdaging voor ons’

De Graafschap kan in de uitwedstrijd tegen Almere City niet beschikken over Önal wegens ziekte. Trainer Adrie Poldervaart hoopt dat zijn ploeg kan laten zien dat de stijgende lijn is ingezet.

Önal wordt tegen Almere City op de linksbuitenpositie waarschijnlijk vervangen door Mees Kaandorp, die in dat geval doorschuift vanaf het middenveld. Siem de Jong keert vermoedelijk terug in de basis, nadat hij vorige week tegen Jong Ajax genoegen moest nemen met een invalbeurt.

,,Het ontbreken van Önal is een tegenvaller”, zegt Poldervaart, die niet wil prijsgeven hoe hij het gemis van Önal gaat oplossen. ,,Hij speelt dit seizoen prima. Mensen vergeten nog weleens dat hij bezig is aan zijn eerste volledige seizoen in de Keuken Kampioen divisie en dan is het knap dat hij zich zo staande houdt.”

Önal is niet de enige afwezige tegen Almere City. Ook Devin Haen, Anis Yadir, Pim Lukassen, Jan Lammers en Joel Valencia zijn er niet bij. Reservedoelman Mees Bakker, die in het bekerduel met Quick een hoofdblessure opliep, is nog een vraagteken.

De Graafschap treft met Almere City een van de verrassingen van dit seizoen in de Keuken Kampioen divisie. De Flevolanders staan na twintig speelrondes op de vierde plaats, wel op gepaste afstand van de top twee, die rechtstreeks promoveert naar de eredivisie.

Ongeslagen

,,Ik vind het niet zo verrassend dat Almere City op de vierde plaats staat, vertelt Poldervaart. ,,Ze hebben voor dit seizoen uitgesproken bovenin mee te willen doen en de play-offs te halen. Ze spelen goed voetbal met veel beweging in het elftal. Dit wordt een behoorlijke uitdaging voor ons.”

De Graafschap is nog ongeslagen in 2023 en heeft als nummer elf evenveel punten als nummer negen Roda JC, dat virtueel het laatste play-offticket in handen heeft. De Doetinchemse club won van Jong Ajax en Quick en speelde gelijk tegen MVV Maastricht.

,,We hebben een prima gespeeld tegen Jong Ajax, maar tegen Almere City wordt weer een heel andere wedstrijd. Als we wat willen bereiken, dan moeten we morgen een goed resultaat neerzetten. Als ons dat lukt, zou dat het bewijs zijn dat we echt aan de betere hand zijn.”

Almere City-De Graafschap begint vrijdag om 20.00 uur in het Yanmar Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Jannick van der Laan.

Vermoedelijke opstelling De Graafschap: Jurjus; Schouten, Fortes, Hillen, Büttner; Kaak, Brittijn, De Jong; Neghli, Benschop, Kaandorp.

