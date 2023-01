De Graafschap O21 tweede na 0-2 zege in Groningen

Didams slachtof­fer knokpartij verbaasd over verklaring Grol-be­stuur: ‘Mij is niks gevraagd’

GROENLO/ DIDAM - De 20-jarige vrouw uit Didam die zondag een hersenschudding heeft opgelopen bij de knokpartij na afloop van het amateurduel tussen Grol en DVC’26 in Groenlo, is verbaasd over de verklaring van het Grol-bestuur over de ongeregeldheden.

26 januari