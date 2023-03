De Graafschap op jacht naar ‘drie op een rij’

Waterpolo: herstel mannen Ravijn vertaalt zich nu ook in punten, pak slaag voor Nijverdal­se vrouwen

De mannen van Het Ravijn hebben de achtste plaats in de eredivisie nog wat steviger in handen na de zege op ZPB. De Nijverdalse ploeg mag zelfs voorzichtig naar boven kijken. Een divisie lager was er een zuur verlies voor BZC, terwijl in de tweede divisie OZ&PC een einde maakte aan de ongeslagen thuisstatus van Watervlo.