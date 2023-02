De Graafschap richt zich na vieren van carnaval op FC Eindhoven, zonder De Jong en Valencia is een twijfelgeval

Nieuw plan om veiligheid in Oost-Achterhoek te vergroten: ‘Sociale en digitale veiligheid worden speerpun­ten’

Niet gestoeld op onderbuikgevoelens of ervaringen van individuen, maar op harde cijfers en feiten. De vier gemeenten in de Oost-Achterhoek hebben met data inzichtelijk gemaakt wat de grootste risico’s zijn in het gebied. ,,Zo’n datagedreven inzicht is uniek in Nederland”, zegt burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland.