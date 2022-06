De Graafschap slecht grens van vijfduizend verkochte seizoenkaarten na teleurstellend jaar

De verkoop van de jaarkaarten, waarmee iedere thuiswedstrijd van de Doetinchemse voetbalclub is te bezoeken, loopt goed, ondanks het teleurstellende jaar dat De Graafschap achter de rug heeft. Zo is de SpinSide (vakken 15 en 16), waar het fanatiekste deel van de aanhang zit, reeds uitverkocht. Voor andere vakken zijn er nog voldoende kaarten over.



In De Vijverberg, het stadion van De Graafschap, kunnen ruim 12.000 toeschouwers.



De Graafschap sloot het afgelopen seizoen af met een negende plaats in de competitie en een roemloze uitschakeling in de eerste ronde van de play-offs om promotie naar de eredivisie.