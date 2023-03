De warme zomer was goed voor Nederlandse druiven: recordhoeveelheid geoogst in 2022

De Nederlandse wijnboeren hebben in 2022 een recordhoeveelheid druiven geoogst. In totaal is er 9837 hectoliter wijn geproduceerd, zo’n 30 procent meer dan een jaar eerder. De warme zomer heeft daaraan meegeholpen.

De stijging blijkt uit de oogstcijfers die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft gepubliceerd. Het vorige oogstrecord dateert uit 2018, toen na een bijzonder warme zomer er 9500 hectoliter wijn is gemaakt. Afgelopen zomer scheen de zon volop, de temperaturen lagen hoog en van de extreme droogte hadden de wijnstokken weinig last.

Veelbelovende oogst

Tijdens de oogst lieten de meeste wijnboeren al doorschemeren dat de opbrengst veelbelovend was. Dankzij het goede weer waren de druiven van goede kwaliteit. De kwantiteit blijkt nu dus ook van recordhoogte te zijn, aldus de Vereniging Nederlandse Wijn Producenten, (VNWP) die de cijfers naar buiten brengt.

Volledig scherm Druiven vlak voor de oogst in het najaar van 2022. © theo kock persfotografie

De opbrengst van afgelopen jaar is goed voor 1.311.660 wijnflessen van normaal formaat (0,75 cl). De gemiddelde wijnproductie van 2017 tot en met 2022 ligt op 8003 hectoliter.

Meer witte wijn

Vanwege het relatief koele klimaat produceren de meeste wijnboeren in Nederland nog steeds witte (mousserende) wijnen. Ook in 2022 was dit geval: zo’n 73 procent van de productie betreft witte wijnen. Het aandeel rosé en rode wijnen was 27%.

Eerdere wijnjaren

Kijkend naar de recordcijfers in 2018 en 2022 concludeert de VNWP dat warme en droge zomers positief zijn voor de wijnbouw in Nederland. Door nat en koud weer zoals in 2021 hebben de druiven moeite om goed rijp te worden en is de kans op schimmels groot. De opbrengst ligt daardoor vaak lager. Extreme zonnestraling is overigens ook een gevaar voor druiven. Zo ging in 2019 een deel van de opbrengst verloren door zonnebrand en bleef de oogst toen steken op 7841 hectoliter.

Geen opvolgers

Ander probleem dat de Nederlandse wijnboeren parten speelt is het gebrek aan opvolgers die het bedrijf willen overnemen. Alleen al in de Achterhoek is daarom een kwart van de wijnboeren gestopt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.