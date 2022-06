Deze dagelijkse treinritten worden volgende week geschrapt in de Achterhoek; nog altijd tekort aan machinisten

update | met video Opluchting na brand bij scooterhan­del La Souris: vuur bereikt de 3000 in dozen verpakte scooters niet

DOETINCHEM - In de werkplaats van scooterspecialist La Souris aan de Gildenstraat in Doetinchem heeft donderdagavond brand gewoed. In de werkplaats stonden ongeveer honderd scooters, die mogelijk beschadigd zijn. Op een andere plek in het pand stonden 3000 scooters, ingepakt in dozen.

19 mei