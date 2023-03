Dick bouwde zijn eigen paradijs rond zijn woonboerderij: ‘Opa’s pizzahut noemen ze het’

Rondom zijn schitterend verbouwde boerderij (‘Je wilt het oude idee van de boerderij bewaren, maar ook het genot van fijn wonen’) heeft hij een aantal oude bouwsels neergezet. De veranda met een haardplaats geeft prachtig uitzicht over de weilanden. „Ik heb oude balken, dakpannen en steentjes uit de buurt gebruikt. De balken zijn 180 tot 200 jaar oud, gemaakt van bomen die toen misschien wel 100 jaar oud waren. De kern van dat hout is dus 300 jaar oud. Ik vind dat fascinerend.”

Hooiberg in oude stijl

,,De lamp is gemaakt van een oude hekel, een vlaskam. Hier in de buurt zijn vlaskolken, die vroeger gebruikt werden bij de vlasproductie. Het stenen kippenhok uit 1930 heb ik niet gebouwd, dat was er al. Het moest wel helemaal opgeknapt. Opzij van het woonhuis heb ik een hooiberg in oude stijl gebouwd, een ‘éénroedige barg’, ook hier heb ik oude palen gebruikt.”



Eronder liggen twee walliser schwarznasenschapen in de schaduw. Overal rondom het huis heeft de oud-biologieleraar plek voor vee, vogels, vlinders en bijen gemaakt.



Bloemenveldjes, uilenkasten, half open kasten voor roodstaartjes en vliegenvangers, zwaluwnesten in de stal en een houtwal voor de winterkoninkjes. „Achterin de tuin heb ik een poel van de buurman gekocht, met plek voor ijsvogels, karekieten en reigers.”