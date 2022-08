Dit is de enige woning die Jan Modaal kan kopen in de omgeving van Doetinchem

Het is voor singles met een modaal inkomen (38.000 euro) schier onmogelijk om een woning te kopen. In Arnhem staat maar één woning te koop die Jan Modaal zou kunnen betalen.

Landelijk is slechts 1 procent van het woningaanbod nog te betalen, maar in sommige steden is het aanbod bijna nul. Dat blijkt uit onderzoek van De Hypotheker. Door de stijgende hypotheekrente kunnen mensen minder lenen, terwijl de huizenprijzen nog altijd stijgen. Twee jaar geleden was 5 procent van het aanbod financieel nog op te brengen voor alleenstaanden met een modaal inkomen.

Wat is een modaal inkomen in 2022 en wat voor hypotheek kun je krijgen? Het modale inkomen in 2022 is vastgesteld op 38.000 euro. Met dit salaris kun je als eenverdiener op dit moment een hypotheek krijgen van ongeveer 171.000 euro (o.b.v. 10-jaars rente met NHG van 3,6 procent).



Voor een modaal inkomen voor tweeverdieners zijn we uitgegaan van 65.000 euro (38.000 euro + 27.000 euro). Hiermee is het mogelijk een hypotheek van zo’n 304.000 euro af te sluiten (o.b.v. 10-jaars rente met NHG van 3,6 procent).

Als huizenkopers op Funda inzoomen op Doetinchem en de woningen selecteren tussen de 0 en 175.000 euro krijgen ze één resultaat. En dat huis ligt niet eens in Doetinchem, maar aan de Gruttersveld 7 165 in Wehl, zo'n zeven kilometer van het centrum van Doetinchem.



Voor 140.000 euro (exclusief kosten koper uiteraard) ben je de nieuwe eigenaar van deze op de eerste verdieping gelegen maisonnette met twee kamers. Daarbij krijg je een beveiligde entree met intercom installatie, fietsenstalling en voldoende parkeermogelijkheden in de directe omgeving. Het woonoppervlak is zo'n 60 m². Maandelijks moet je nog wel 103,67 euro servicekosten betalen aan de VvE.



De woning is nog te koop. De bezichtigingen worden na 1 september gepland.

Meer keuze voor tweeverdieners

Tweeverdieners hebben een stuk ruimere keuze omdat ze in het rekenvoorbeeld van de Hypotheker een hypotheek van 304.000 euro kunnen krijgen. In Gelderland is 21,2 procent van het woningaanbod betaalbaar voor een werkend stel.



In de omgeving van Doetinchem komt dat neer op 21 beschikbare woningen (tot 300.000 euro). Potentiële kopers hebben de keuze uit zowel appartementen als woningen.

Volledig scherm Tweeverdieners kunnen kiezen uit ruim 20 woningen en appartementen in Doetinchem en omgeving. © Funda