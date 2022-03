Docente Ingeborg kreeg een burn-out en ze is niet de enige: ‘Is een beetje een gekke beroepsgroep’

De dag dat het helemaal niet meer ging, herinnert Ingeborg van der Neut (54) uit Ruurlo zich levendig. Ze stond in de gang van haar huis met haar werktas in de hand klaar om naar haar werk te gaan, zoals elke dag.



Ze was fulltime biologiedocent op een school in Zoetermeer en wilde niets liever dan lesgeven. ,,Ineens moest ik vreselijk huilen. En dat was niet goed, wist ik, want dat is mijn aard niet.”