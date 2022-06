Dode in woning Doetinchem blijkt na groot politieonderzoek geen slachtoffer van een misdrijf

Volgens een politiewoordvoerder ter plaatse is de aangetroffen dode een man. Onduidelijk is nog of het gaat om de oudere bewoner van het huis. Buurtgenoten zouden de bewoner al dagenlang niet meer gezien hebben en daarom alarm hebben geslagen. De woning is volgens een woordvoerder door de politie geopend.



De bewoner is uiteindelijk op zolder aangetroffen. Dat was onder dusdanig verdachte omstandigheden dat de politie de situatie ging behandelen met in het achterhoofd dat er mogelijk een misdrijf (delict) is gepleegd. Daarvan bleek dus geen sprake.