Doetinchem heeft zijn eigen ‘Dorpsstraat’: ‘Op een dag zoveel verkeer door IJsselstraat als normaal in een week’

Moeder omgebrach­te baby Sem heeft 'geen herinne­ring aan zwanger­schap en bevalling'; onderzoek richt zich op vader

DOETINCHEM - De Doetinchemse vrouw (39) die de moeder is van de in 2006 omgebrachte baby Sem Vijverberg hoeft niet langer vast te zitten. Het Openbaar Ministerie ziet geen reden haar langer vast te houden. Dat de vrouw de moeder is, blijkt uit dna-onderzoek. Ze blijft wel verdachte.

22 september