Doetinchem roept regio op meer sociale huur te bouwen: ‘Urgentiegevallen doen nu beroep op ons’

Mislukte poging juwelendie­ven tot inbraak bij Doetinchem­se juwelier: ‘Politie miste ze op haar na’

DOETINCHEM - Criminelen hebben geprobeerd in te breken bij juwelier De Tijd in Doetinchem. Met de nadruk op ‘geprobeerd’, want de inbraakpoging van de juwelendieven mislukte in de nacht van woensdag op donderdag.

7 juli