Doetinchem vraagt aannemer om opheldering over gekantelde hijskraan: ‘We houden vinger aan de pols’

Column Gi-j kiek de minse weh veur de kop, moor niet der in

’t Drama rond de vermoorde baby Sem in 2006 het een vevolg gekregge deurdat der now een vedachte in beeld is. Justitie hölt logischerwies de mond dich, moor der sijpele toch zo hier en door wat details noor buute. Dah de vedachte de moeder van Sem zol waeze en dah die jorelang op een school hier in Durrekum het gewark.

29 september