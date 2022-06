Doetinchemmer krijgt hoge onderscheiding tijdens Veteranendag: ‘Heel bijzonder, want de koning is het hoogste wat je als militair kan halen’

Kamerlid eist duidelijk­heid van Rijk: RegioEx­pres­s is ‘noodzake­lijk voor leefbaar­heid’

WINTERSWIJK - ,,Een goed verbonden regio is noodzakelijk voor de leefbaarheid, gemeenschapszin en het vestigingsklimaat in de streek”, zegt Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf over de vurige wens van de Achterhoek voor een sneltreinverbinding met Arnhem. De politicus van ChristenUnie wil daarom antwoorden over de voortgang en mogelijkheden van deze RegioExpres.

