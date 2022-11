Doetinchemse huidverzorgingskliniek Arioque Esthétique op de vingers getikt vanwege niet kloppende administratie

Geen patiëntendossier, anonieme afspraken in de agenda en intakeformulieren die in het huis van de eigenaar lagen. Huidverzorgingskliniek Arioque Esthétique in Doetinchem is door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op de vingers getikt.

Arioque Esthétique in Doetinchem biedt verschillende behandelingen aan, zoals micro needling, laserbehandeling, peeling en huidverbetering. Deze worden uitgevoerd door de eigenaar van de kliniek of een externe arts, die eens per vier weken de behandelkamer ook gebruikt voor botox- en fillersafspraken.

Mondelinge afspraken

Inmiddels worden deze behandelingen niet meer op de site aangeboden. De samenwerking tussen de arts en de eigenaar zat namelijk net wat anders in elkaar dan het leek. De arts leek in dienst bij de kliniek, maar was er als zelfstandige aan de slag. Althans, er waren alleen mondelinge afspraken gemaakt, zo is te lezen in het inspectierapport.

Bij deze afspraken mocht de arts dus gebruikmaken van de behandelkamer en werden zijn behandelingen ook gepromoot op de website. Maar mocht er iets misgaan bij de procedure, dan was de arts zelf aansprakelijk en bleef de kliniek buiten schot.

De administratie was niet tot nauwelijks aanwezig

Tijdens het bezoek kwam de inspectie er verder achter dat de eigenaar zelf ook niet alle administratie op orde had. Zo volgde hij bij de aanschaf van nieuwe medische hulpmiddelen wel een online training, maar deed hij nooit de bekwaamheidstoets. Hij ging uit van zijn eigen bekwaamheidsaandeel.



Daarnaast was er geen patiëntendossier aanwezig. En werden de ‘informed consent formulieren’ en ‘intake formulieren’ in de woning van de eigenaar bewaard. Het was voor de inspectie niet duidelijk of iedereen bij deze map kon komen.

Afsprakenagenda

Toen de inspectie naar de afsprakenagenda wilde kijken, was deze bijna helemaal leeg. Opvallend, want dit was de enige administratie die de eigenaar bijhield. Zo schreef hij ook opmerkingen en reflecties bij de behandelingen in deze agenda. Deze waren voor de inspectie niet zichtbaar.



De eigenaar sprak over een storing in het systeem. De afspraken die wel zichtbaar waren, waren anoniem. In het rapport is te lezen dat de eigenaar uit zijn hoofd wist wie er langskwamen.

De inspectie heeft Arioque Esthétique tot 1 januari 2023 gegeven om deze zogeheten tekortkomingen te herstellen.