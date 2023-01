Doetinchemse Suzan Knuman (43) vermist: politie en familie zoeken spoorloze vrouw

De vrouw is vorige week dinsdag 10 januari voor het laatst gezien in Doetinchem. De politie plaatst bij het opsporingsbericht de foto van een damesfiets waarop ze zou zijn vertrokken. Sindsdien is ze spoorloos.



In het vermissingsbericht vragen de politie en de familie van Knuman om hulp bij het opsporen van de vrouw. Wie tips heeft of weet waar de Doetinchemse verblijft, kan de politie bellen op 0900-8844.