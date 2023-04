Doortrekken A15 stap dichterbij • 9000 varkens dood bij stalbrand• Gorilla Bokito overleden

Achterhoek wil de volle mep bij volgende RegioDeal: ‘Anders voel ik me geschof­feerd’

De Achterhoek gaat voor de volle mep bij de volgende RegioDeal, waarvan het geld eind dit jaar worden verdeeld. De teleurstelling over het recent mislopen van miljoenen voor de regio, beheerste de vergadering van de Achterhoek Raad in de Dru in Ulft.