Dovi uit Lobith eerste nieuwjaarskind van Nederland

DOETINCHEM/LOBITH - Ruud en Celeste ter Beek uit Lobith zijn de gelukkige ouders van de eerste baby die in 2020 in Nederland is geboren. Hun zoontje Dovi is afgelopen nacht tussen 5 en 10 seconden na de jaarwisseling geboren in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.

,,Nee, ik heb er niet op zitten wachten”, lacht een gelukkige moeder in het ziekenhuisbed. Op haar armen ligt een tevreden Dovi te slapen. ,,Ik heb de weeën niet tegen gehouden. Ik wilde niets liever dan dat de baby gezond en zo snel mogelijk zou worden geboren. En dat is gelukt. En weet je wat heel gaaf was? Ik kreeg Dovi in mijn armen met op de achtergrond het vuurwerk dat losbarstte. Heel bijzonder.”

Trots

Papa Ruud zit glimmend van trots naast zijn geliefden. ,,Dovi is onze eerste kind. Om eerlijk te zijn, heb ik wel af en toe op de klok gekeken tijdens de uren voor de bevalling. Maar toen het moment daar was, had ik daar natuurlijk geen oog meer voor. Een verpleegkundige was zo helder van geest om direct na de bevalling een foto'tje te maken van de klok. Op die foto staat 22 seconden over 12, maar Dovi was er net een paar seconden eerder.”

Motorcoureur

Het had ook niet veel langer moeten duren, want een minuutje later is een baby geboren in Tiel. Naast het bed staat een bord met beschuit met muisjes. De naam Dovi komt niet vaak voor. Moeder Celeste knikt. ,,Ruud en ik zijn motorsportliefhebbers. Dovi is vernoemd naar een topcoureur: Doviziozo. Nee, niet naar iemand in de familie. Dan krijg je ook geen scheve gezichten haha.”



Voor de liefhebbers: de baby is 52 centimeter lang en weegt 3465 gram.

Volledig scherm Dovi, het eerste baby'tje in 2020 ligt tevreden in de armen van zijn moeder Celeste. Zijn vader kijkt tevreden toe. © Jan Ruland van den Brink