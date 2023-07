Drie automobilisten botsen tegen elkaar op A18 bij Didam

Dit nieuwe foodfesti­val is laagdrempe­lig én gratis: Ruimzicht en Gringo’s slaan handen ineen

De eigenaren van Hotel Villa Ruimzicht en restaurant Gringo's in Doetinchem slaan de handen ineen. In het weekeinde van donderdag 17 tot en met zondag 20 augustus houden zeven eetgelegenheden samen Foodfestival Buitenplaats, in de voortuin van Ruimzicht.