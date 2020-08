Droog, droger, droogst: een Zuid-Frans klimaat in Nederland, hoe erg is dat?

Voor het derde jaar op rij is het zeer droog in Nederland. En dat zorgt voor problemen. Zo riep Vitens afgelopen weekeinde op te stoppen met sproeien en het vullen van zwembaden, omdat de voorraden met drinkwater opraakten. Ook is de droogte slecht voor de landbouw en verzakken huizen door dalend grondwater.



De Achterhoek is het droogste deel van het land en dus zijn de problemen daar het grootst. Het gebied ligt op hooggelegen zandgronden, waar weinig rivieren doorheen lopen.



Dijkgraaf Hein Pieper van het Waterschap Rijn en IJssel stelt dat de Achterhoek afstevent op een klimaat dat vergelijkbaar is met Zuid-Frankrijk. ,,Het gaat veel sneller dan we dachten, we hebben nog tien jaar om iets te ondernemen, daarna hebben we het als mensheid niet meer in eigen hand.’’