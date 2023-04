Drukte van belang tijdens banenmarkt voor zorg en welzijn in de Achterhoek; zoektocht naar 500 vacatures

De bezoekers van de banenmarkt voor zorg en welzijn komen voor een betaalde baan, al of niet met een opleiding, zoeken vrijwilligerswerk of inspiratie. De Achterhoek heeft 550 vacatures in de zorg en dat worden er alleen maar meer.