DZC’68, Longa’30 en SDOUC O23 naar kwartfinale Achterhoek Cup

Vluchtelin­gen­school knalt uit haar voegen: ‘Er zaten hier meisjes die een berg zijn afgerend in de hoop vriendelij­ke mensen tegen te komen’

De Internationale Schakel Klas (ISK) in Winterswijk gaat verhuizen. Het aantal leerlingen is hier in nog geen twee jaar ruim verdubbeld. ,,En we verwachten dat de instroom van leerlingen nog wel even aanhoudt”, zegt coördinator Jinnie Bodt.