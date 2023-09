Een jaar na dato weet moeder baby Sem nog altijd niets van zwangerschap en bevalling: ‘Totaal geen herinnering’

Waar is de vader van baby Sem? Grote ‘doorbraak­zaak’ lijkt nu vooral vast te lopen

Al maanden speurt justitie naarstig naar de vader van Sem, de pasgeboren baby die in 2006 dood werd gevonden in een bevroren vijver in Doetinchem. De arrestatie van zijn moeder zestien jaar later gold afgelopen jaar als de grootste doorbraak in deze bizarre cold case zaak. Maar zullen we ooit de waarheid over ‘Sem’ horen?