Een onderbroek, een theedoek of een liter diesel: wat koop je nog voor 2 euro?

Nabestaan­den van vermoorde Joden uit Terborg terug voor onthulling struikel­drem­pel

Op de plek waar in Terborg vroeger de synagoge heeft gestaan, ligt sinds kort een struikeldrempel ter nagedachtenis aan het leven van Joden in Terborg van voor de Tweede Wereldoorlog. De officiële onthulling van de drempel is woensdag.