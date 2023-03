Eenmalige huurverlaging voor sociale huurders bij deel van de Achterhoekse coöperaties

BBB scoort met 23 procent van de stemmen in Doesburg, FvD de grote verliezer

Ook in Doesburg is BBB in één klap de grootste bij de Provinciale Statenverkiezingen. De partij gaat er in de voorlopige uitslag met 23 procent van de stemmen vandoor. Grote verliezer is Forum voor Democratie, dat het aandeel stemmen ziet dalen met 11,2 procent tot 3,6 procent.