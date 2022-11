Eeuwig ruzie om paintballterrein in Wehl: ‘Waarom komt de burgemeester wel bij de buren en niet bij mij?’

Doetinchem krijgt deze winter energiezui­ni­ge ijsbaan voor kids: tóch rondje om de kerk

DOETINCHEM - Hoewel de energieprijzen de pan uitrijzen kunnen kinderen deze winter tóch schaatsen op de ijsbaan in hartje Doetinchem. De baan, dit jaar voor het eerst in de vorm van een rondje om de kerk, wordt zo geconstrueerd dat het energieverbruik 40 procent lager is dan voorheen.

28 oktober