Einde van het Oerol van de Achterhoek is in zicht: ‘Kost ontzettend veel tijd en energie’

vrijdaginterview Hans Keuper ‘hef ’t veurjaor weer in de kop’ na twee ziekenhuis­op­na­mes

DOETINCHEM - Hans Keuper werd eerder dit jaar niet één maar twee keer in het ziekenhuis opgenomen met een ontsteking aan de galblaas. De voorman van Boh Foi Toch, gisteren 76 geworden, is hersteld maar realiseert zich dat de jaren gaan tellen. ,,Voel ik mij volgend jaar nog zoals ik me nu voel? Dat besef is inmiddels wel gekomen.”