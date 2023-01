Emmerik herdenkt holocaust wel op 27 januari, grensregio Liemers niet: ‘Hoop dat ook Nederland dat gaat doen, maar kan het niet verplichten’

met video Doetinchem­se jongeren maken radio voor Scandinavi­sche autorally: ‘Voelt als Serious Request’

DOETINCHEM - Een flinke uitdaging voor de mensen van Get a Grip. Waar er normaal een paar uur radio per dag gemaakt wordt, hebben ze dat afgelopen week twaalf uur per dag gedaan. Dit alles voor de autotoertocht Navigate North. Get a Grip Radio was speciaal daarvoor omgetoverd tot Navigate North Radio.

11:12