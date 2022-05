Er zijn 40 miljoen boeken geschreven over John F. Kennedy, maar Wehlse Harrie (70) schrijft boek dat er nog niet was

update Brandstich­ting: vlammen slaan hoog uit auto in Doetinchem­se woonwijk

DOETINCHEM - In de nacht van woensdag op donderdag is een auto die geparkeerd stond voor een woning aan de Heuthorststraat in Doetinchem helemaal uitgebrand. De brandweer zorgde ervoor dat het vuur niet naar het huis kon overslaan. Volgens de politie is de brand aangestoken.

