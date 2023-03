Extra kaarten in de verkoop voor Zwarte Cross, dat nieuwe namen bekendmaakt: Bökkers en Flemming

met video | update Papierbe­drijf verwoest door uitslaande brand op terrein De Feestfa­briek Hengelo: ‘Enorme klap’

Het papierbedrijf Paper Management Services in Hengelo is door een grote brand volledig verwoest in de nacht van woensdag op donderdag. De brandweer is donderdag nog uren druk met nablussen. Rookpluimen zijn nog steeds goed zichtbaar.